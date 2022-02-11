Üye Girişi
Başarılı polislere teşekkür belgesi - Son Dakika

Başarılı polislere teşekkür belgesi

11.02.2022 00:58
Başarılı polislere teşekkür belgesi

Malatya'da, başarılı çalışmalardan dolayı "Ayın Personeli" seçilen polislere başarı ve teşekkür belgeleri törenle verildi.

Malatya'da, başarılı çalışmalardan dolayı "Ayın Personeli" seçilen polislere başarı ve teşekkür belgeleri törenle verildi.

Polisevinde düzenlenen program ile başarılı polislere belge verildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı "Ayın Personeli" seçilen personele, başarı ve teşekkür belgeleri, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Emniyet Müdür Yardımcılarının katılımı ile takdim edildi. - MALATYA

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Ercan Dağdeviren, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başarılı polislere teşekkür belgesi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:39 Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı
00:11 Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi
00:10 Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı
00:05 İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
23:55 Bu iddia kulisleri hareketlendirdi! Kabine'de ve çok önemli bir kurumda değişim yapılacak
23:37 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Kripto para caiz mi?
23:24 Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım
23:23 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil tutuklandı
23:07 Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş
23:04 Meteoroloji uyardı, eğitime kar molası verildi! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 01:11:28. #1.11#
SON DAKİKA: Başarılı polislere teşekkür belgesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement