Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor

04.07.2022 13:10
Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 29 yıl önce teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak hayatının kaybeden 33 sivil vatandaşın acısı tazeliğini korurken, katliama ait izler köyde inşa edilen müzede sergileniyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 29 yıl önce teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak hayatının kaybeden 33 sivil vatandaşın acısı tazeliğini korurken, katliama ait izler köyde inşa edilen müzede sergileniyor.

Başbağlar köyünde 2013 yılında açılan müzede, yaşları 13 ile 74 arasında değişen ve 5 Temmuz 1993'te teröristler tarafından katledilen 33 vatandaşın anısı yaşatılıyor. Müzenin girişinde katledilenlerin isimlerinin yer aldığı pano bulunuyor ve hain saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile giysi, tespih, tarak ve ayakkabı gibi günlük kullandıkları eşyalar sergileniyor.

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, "5 Temmuz akşam saat 20.00'da başlayan teröristlerin eylemleri saat 22.00'ye kadar devam etti. Tabi teröristler dört koldan köyü basmışlar, telefonları kesmişler, giriş-çıkışları tutmuşlar, evleri talan edip ne var ne yok ziynet eşyalarına varana kadar hepsini almışlar götürmüşler" dedi.

O günü yaşayan ve dün gibi hatırlayan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar ise adaletin hala yerini bulmadığının altını çizerek, "Aslında ben pek buraya çıkamıyorum. İşin gerçeği o. Çünkü ben bu olayı yaşadım. Bakın orada benin ayağımda o gün giyindiğim terlik var. Buradaki eşyaların tamamı şehitlerimizin üzerinden çıkan eşyalar. Onun için buraya duygulanmamak mümkün değil. Buraya gelen duygulanıyor, ağlıyor. Şurada gördüğünüz 13 yaşından itibaren 74 yaşına kadar olan, katiller tarafından katledilmiş olan şehitlerimizin resimleri var. Tabi 29 yıl oldu, 29 yıldır biz bu acıyla beraber yaşıyoruz. Bana çok soruyorlar psikolojik destek alıp almadığımı. Hiç almadım. Biz tevekkül ettik Allah'a, inancımız o şekilde devam etti. Biz devletimize bağlıyız, ülkemize bağlıyız, bayrağımıza bağlıyız, dinimize bağlıyız, dolayısıyla biz ancak ve ancak adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. 29 yıldır Başbağlar köyü hala adalet bekliyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı 29 yıldır dinmeyen acı; Başbağlar 29 yıldır dinmeyen acı; Başbağlar
Kaynak: İHA

Kemaliye, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 19:17:09. #1.12#
SON DAKİKA: Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement