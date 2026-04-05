Başbuğ Alparslan Türkeş Samsun'da dualarla anıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başbuğ Alparslan Türkeş Samsun'da dualarla anıldı

05.04.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı, Ülkücü Hareket'in kurucu lideri Alparslan Türkeş'i vefatının 29'uncu yıl dönümünde düzenlenen programla andı.

Samsun Büyük Cami'de gerçekleştirilen programda, Başbuğ Alparslan Türkeş ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Programın ardından cami çıkışında lokma hayrı gerçekleştirildi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Alparslan Türkeş'in Türk siyasi tarihindeki önemli yerine dikkat çekti. Mucur, "Bugün burada Başbuğumuzu vefatının 29'uncu yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. O, bizlere sadece bir isim değil; uğruna ömür adanacak bir dava ve sarsılmaz bir ahlak bırakmıştır. İşkencelere ve idamlara rağmen davasından geri adım atmayan bir iradenin evlatları olarak, bizler de baş veririz ama baş eğmeyiz" dedi.

Ülkücü hareketin "Lider, teşkilat, doktrin" ilkesine bağlı kalarak yoluna devam ettiğini belirten Mucur, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programda, Ülkücü Hareket'in kurucu liderinin emanetlerine her şartta sahip çıkılacağı ifade edildi.

MHP Samsun heyeti, programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek, başta Alparslan Türkeş olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Program, akşam namazının kılınmasının ardından sona erdi.

Anma programına Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Kamu-Sen Samsun İl Temsilcisi Ahmet Keskin, TÜRKAV Samsun Şube Başkanı Murat Şahin, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Samsun, Kültür, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:16:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.