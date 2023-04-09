Başhekim Koyuncu: "Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın genel durumu iyi olup, nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı... - Son Dakika
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Başhekim Koyuncu: "Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın genel durumu iyi olup, nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı...

09.04.2023 15:18
Başhekim Koyuncu: "Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın genel durumu iyi olup, nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı...

Dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın sağlık durumu hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

Dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın sağlık durumu hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, "Genel durumu iyi olup nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı bulunmamaktadır" dedi.

Taner Yıldız'ın sağlık durumu hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız 8 Nisan 2023 tarihi saat 22.00 sularında hastanemize ayaktan başvuruda bulunmuştur. Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde geçici iskemik atak tanısı ile takip ve tedavi amaçlı hastanemize yatışı yapılmıştır. Genel durumu iyi olup nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı bulunmamaktadır. Tedbiren bir süre hastanemizde takip edilecektir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'den milletvekili adayı oldu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'den milletvekili adayı oldu Başhekim Koyuncu: 'Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın genel durumu iyi olup, nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı... Başhekim Koyuncu: 'Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın genel durumu iyi olup, nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı... AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

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Son Dakika Yerel Başhekim Koyuncu: 'Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın genel durumu iyi olup, nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı... - Son Dakika


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