Başhekim Özdemir, Yılmaz ile Görüştü
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin yeni başhekimi Dr. Sinan Özdemir, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'ı ağırladı.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Uzman Dr. Sinan Özdemir ile bir araya geldi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Uzman Dr. Sinan Özdemir, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ı ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede Dr. Yasin Yılmaz, Başhekim Özdemir'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.
Uzman Dr. Sinan Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'a teşekkür etti.
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