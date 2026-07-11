Mustafa Demirel\'in mutlu günü

Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Demirel'in oğlu Alaaddin Emre hayatını Feride Nur Demircan'la birleştirdi.

Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen düğün ile Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Demirel'in oğlu Alaaddin Emre, Feride Nur Demircan'la dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıyarken, nikah şahitliklerini Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı yaptı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde protokol üyeleri genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - KAYSERİ