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Başiskele Belediye Başkanı, ortopedik engelli çocuğa doğum günü sürprizi yaptı - Son Dakika
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Başiskele Belediye Başkanı, ortopedik engelli çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan ortopedik engelli Muhammed'in 9. doğum gününe özel bir sürpriz yaparak büyük mutluluk yaşattı. Başkan Özlü, Muhammed'i tebrik ederek hediyesini verdi ve çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu.

Başiskele Belediye Başkanı, ortopedik engelli çocuğa doğum günü sürprizi yaptı
10.01.2024 - 10:21,
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 9 yaşına giren ortopedik engeli bulunan Muhammed'e doğum günü sürprizi yaptı.

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve İbrahim Salhan çiftinin oğulları Muhammed, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün doğum günü sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Başkan Özlü, Muhammed'in doğum gününü tebrik ederek, hediyesini verdi. Hem pastasını üfleyen hem de hediyesini alan Muhammed'in mutluluğu gözlerinden okundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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