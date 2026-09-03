Başiskele Belediye Başkanı Özlü, hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
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Başiskele Belediye Başkanı Özlü, hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Başiskele Belediye Başkanı Özlü, hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti
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Kocaeli Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede hasta, yaşlı ve umreden dönen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi. Özlü ayrıca Erzurumlular Derneği'ni ziyaret ederek projeleri değerlendirdi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede gerçekleştirdiği ziyaretlerde hasta ve yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özlü, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek gönül bağlarını güçlendirdi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özlü, hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun ve iyi dileklerini iletti. Umre ibadetini yerine getirerek ilçeye dönen vatandaşları da ziyaret eden Özlü, ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu. Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet edilerek karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı. Başkan Özlü ayrıca Başiskele Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada ilçede yürütülen çalışmalar, geleceğe yönelik projeler ve hemşehri derneklerinin sosyal hayata katkıları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretleri sırasında vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Özlü, ilçede birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik buluşmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele Belediye Başkanı Özlü, hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika

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