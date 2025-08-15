Başiskele Belediye Başkanı Özlü, Şoförlerle Buluştu

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçedeki şoförlerin istek ve önerilerini yerinde dinledi.

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, S.S. 4 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret ederek üyelerle buluştu. Samimi ortamda geçen görüşmede taşımacılık sektörüne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Kooperatif Başkanı Seyfi Özkar ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Başkan Özlü, ilçedeki esnaf ve kooperatiflerin önemine dikkat çekti.

"Birlik ve beraberliğimiz en önemli gücümüz"

Kooperatif üyelerinin misafirperverliğine teşekkür eden Özlü, "Başiskele'mizin her kesimiyle yaptığımız iş birliğimiz, birlik ve beraberliğimiz ilçemizin gelişimi için en önemli gücümüzdür" dedi. - KOCAELİ