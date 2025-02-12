Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü\'den Öğrencilere Gelecek İçin Tavsiyeler

Yerel

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak, "Geleceğiniz için sağlam adımlar atmalısınız" dedi.

Başiskele Belediye Başkana Yasin Özlü, "Gençlerle Baş Başa" programı kapsamında Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Gençlerle sohbet gerçekleştiren Başkan Özlü, kariyer yolculuğundaki deneyimlerinden bahsederek öğrencilere gelecekleri için önemli tavsiyelerde bulundu. Başkan Özlü, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Başarılı olmak için çok çalışmalı, hedefe odaklanmalısınız. Kitap okuyarak, yazarak, yeni yerleri gezerek, gözlemleyerek kendinizi sürekli geliştirin ve yeniliklere açık olun. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edin ve öğrenin. Bugünün kıymetini iyi bilerek geleceğiniz için bugünden sağlam adımlar atmalısınız. Sizlerin gelişimi ve başarısı, ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir önem taşıyor. Bu noktada bizler de her zaman sizlerin yanında olacağız" diye konuştu.

Programda gençlerin sorularında cevaplandıran Başkan Özlü, öğrencilerle fikir alışverişinde bulunarak istek, öneri ve beklentilerini dinledi. - KOCAELİ