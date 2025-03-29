Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Personeliyle Bayramlaştı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Ramazan Bayramı öncesi mesai arkadaşlarıyla bayramlaşarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Özlü, Ramazan Bayramı tatilinin öncesinde son mesai gününde belediye personelleriyle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi düzenlenen bayramlaşma programına Başkan Özlü'nün yanı sıra meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı. Başiskele'nin geleceği ve halkı için büyük özveri ile çalışan mesai arkadaşlarına yaptıkları tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Özlü, bayramların öneminden bahsederek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Başkan Özlü, "Siz değerli mesai arkadaşlarımın özverisi, gayreti ve emeği sayesinde güzel Başiskelemizi daha yaşanabilir, daha güzel bir kent haline getiriyoruz. Hepimizin ortak hedefi, kentimizi daha da ileriye taşımak. Bu yolda gösterdiğiniz fedakarlık ve gayret için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca hep birlikte manevi duygularımızı pekiştirdik, gönül bağlarımızı kuvvetlendirdik. Şimdi ise bayram sevincini hep beraber paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Nice bayramlarda birlikte olmayı Yüce Rabbimiz'den niyaz ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ