Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sıcak havada çalışan işçilere karpuz ikram etti - Son Dakika
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sıcak havada çalışan işçilere karpuz ikram etti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sıcak hava şartlarında yoğun tempoda çalışan işçilere karpuz ikram etti. Öğle molasında çimlerin üzerindeki ağaç gölgesinde işçilerle sohbet eden Başkan Özlü, kendi elleriyle kestiği karpuzu işçilere ikram etti.

13.06.2024 15:54
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sıcak havada çalışan işçilere karpuz ikram etti.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yeşilyurt Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde parke kaldırım tamiratı yapım işlerini yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında teknik ekibinden bilgiler alan Başkan Özlü, sıcak hava şartlarına rağmen yoğun tempoda çalışan işçilere kolaylıklar diledi.

Çimlerin üzerindeki ağaç gölgesinde öğle molası veren personellerin yanına oturan Başkan Özlü, hem işçilerle sohbet etti hem de kendi elleriyle kestiği karpuzu ikram etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sıcak havada çalışan işçilere karpuz ikram etti - Son Dakika

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