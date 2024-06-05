Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşları ortak yönetimde buluşturuyor - Son Dakika
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Yerel

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşları ortak yönetimde buluşturuyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Aydınkent Mahallesi'ndeki bir sitede vatandaşlarla bir araya gelerek, site yönetim modeli hakkında bilgiler verdi. Özlü, tüm paydaşları ve vatandaşları ortak yönetimlerine dahil ettiklerini belirtti.

05.06.2024 10:11
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Kentimizin geleceği için tüm paydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı ortak yönetimimize dahil ediyoruz" dedi.

Başkan Yasin Özlü, Aydınkent Mahallesi'ndeki bir sitede vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Özlü, Başiskele Belediyesi'nin Site Yönetim Modeli hakkında da bilgiler aktardı. Şehrin paydaşları olarak sitelerde yaşayan vatandaşların da her türlü ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Özlü, "Başiskele Belediyesi olarak site yöneticilerinin bizden ne ihtiyacı olursa, emrimiz başımız üstüne dedik. Ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Belediyemizin hizmetlerinden haberdar olmaları adına site iletişim ağımızı kurduk. Kentimizin geleceği için tüm paydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı ortak yönetimimize dahil ediyoruz. İlçemize değer katan her bir vatandaşımıza katkılarından ve misafirperverliklerinizden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Başiskele, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşları ortak yönetimde buluşturuyor - Son Dakika

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