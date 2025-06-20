Başiskele Belediyesi'nden Toplu Sünnet Şöleni Duyurusu

Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan toplu sünnet şöleni için kayıtlar 23 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Başiskele Belediyesi, 12 yaşını doldurmamış çocukların sünnetlerini yaparak toplu sünnet şöleniyle yine ailelerin yüzlerini güldürecek. Geçen yıllarda olduğu gibi yine renkli ve eğlenceli anlara sahne olacak toplu sünnet şöleni için 23 Haziran Pazartesi- 20 Temmuz Pazar tarihleri arasında başvurular alınacak. Sünnet olacak çocukların sünnet operasyonları 14 Temmuz Pazartesi - 10 Ağustos Pazar tarihleri arasında yapılacak. - KOCAELİ