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Başiskele Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Etkinlikler Sunuyor - Son Dakika
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Başiskele Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Etkinlikler Sunuyor

Başiskele Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara ve gençlere dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu. Gençler, çeşitli atölyelerde eğlenirken öğrenme fırsatı da bulacaklar.

Başiskele Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Etkinlikler Sunuyor
22.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:52
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Başiskele Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yarıyıl tatilinde de çocuklara ve gençlere dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu.

Yarıyıl tatiline giren Başiskele'nin gençleri, çeşitli atölyelerde hem eğlenecek hem de çeşitli şeyler öğrenecek. Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yer alan Ala Mekan'da ve ilçenin dört bir tarafında bulunan gençhanelerde yapılacak atölyelerde öğrenciler, yarıyıl tatilini daha eğlenceli, kaliteli ve verimli geçirecek.

Genc-i Ala Gençlik Modeli ile ilçedeki çocuklar ve gençlere eğitim, kültür, bilim, sanat ve sporda büyük destek veren Başiskele Belediyesi, yarıyıl tatilinde de öğrencilere çocuk atölyeleriyle keyifli, eğlenceli ve verimli bir tatil imkanı sunacak.

22 Ocak Pazartesi gününden itibaren başlayacak ve tatil boyunca devam edecek atölyelerde gençlere bilimden sanata, teknolojiden matematiğe, robotik kodlamadan zeka oyunlarına kadar çeşitli alanlarda eğitimler verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Başiskele Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Etkinlikler Sunuyor - Son Dakika
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