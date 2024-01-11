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Başiskele Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Karşı Hazırlıklı - Son Dakika
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Başiskele Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Karşı Hazırlıklı

Başiskele Belediyesi, önümüzdeki günlerde kentte etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı 45 araç ve 130 personelle mücadele edecek. Yollardaki buzlanmalara karşı bin 500 ton tuz hazır hale getirildi.

Başiskele Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Karşı Hazırlıklı
11.01.2024 - 11:26,
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Başiskele Belediyesi, önümüzdeki günlerde kentte etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı 45 araç ve 130 personelle mücadele edecek. Öte yandan yollardaki buzlanmalara karşı bin 500 ton tuz hazır hale getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonundan itibaren ülkenin soğuk ve yağışlı havaya gireceği uyarısında bulunması üzerine Başiskele Belediyesi teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2024 Yılı Karla Mücadele Programı çerçevesinde 12 JCB kepçe, 7 tuz atma kamyonu, 2 yedek tuz atma kamyonu, 4 greyder, 2 loder, 2 kar küreme bıçaklı kamyon, 2 ekskavatör, 6 adet sokakları tuzlamak için kamyonet, 8 ekip takip aracı ve toplamda 130 personel görev yapacak. Gece ve gündüz olarak vardiyalı çalışacak ekipler Bahçecik, Yuvacık, Yeniköy, Kullar, Döngel ve Kalıcı Konutlar ekibi olarak 6 bölgede karla mücadele çalışmaları gerçekleştirecek. İlçenin belirli noktalarında kurulan Karla Mücadele İstasyonlarında toplam bin 500 ton tuz depolarda hazır hale getirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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