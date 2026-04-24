Başiskele\'de 7 yıllık hizmet masaya yatırılacak

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede 7 yılda hayata geçirilen hizmet ve projeleri "Güzel İşler Yolunda 7. Yıl Hizmet Tanıtım Toplantısı" ile kamuoyuna sunacak. Program, 28 Nisan Salı günü saat 10.00'da Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ulaşımdan şehirciliğe, gençlik ve spor yatırımlarından kadın ve aile hizmetlerine kadar kentin yaşam kalitesini artıran çalışmaların detaylandırılacağı programda; Başkan Özlü, Başiskele'nin değişim ve gelişim sürecini anlatacak. Tüm hemşehrilerini buluşmaya davet eden Başkan Özlü, "Başiskele'nin gelişim yolculuğunda, gönül belediyeciliği anlayışıyla geride bıraktığımız hizmet ve eserlerle dolu 7 yılın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Bizim İşler Güzel İşler' diyerek çıktığımız bu yolda; kentimizin gelişen ve değişen çehresiyle devam eden hizmet ve projelerimizi paylaşacağımız 7. Yıl Hizmet Tanıtım Toplantımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ