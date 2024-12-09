Başiskele'de Gönül Bağı Projesi ile Vatandaşlarla Buluşma - Son Dakika
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Başiskele'de Gönül Bağı Projesi ile Vatandaşlarla Buluşma

Başiskele\'de Gönül Bağı Projesi ile Vatandaşlarla Buluşma

Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü, Gönül Bağı Projesi aracılığıyla kentsel dayanışmayı ve vatandaşların görüşlerini alarak ortak akıl ile daha güzel bir Başiskele yaratmayı hedefliyor.

09.12.2024 15:14  Güncelleme: 15:16
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Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü, Başiskeleli her yaştan ve kesimden vatandaş ile gönül bağlarını güçlendirerek el ele gönül gönüle, ortak akılla daha güzel işler yapacaklarını söyledi.

Başiskele Belediyesi'nin başlattığı Gönül Bağı Projesi ile, ev ziyaretleri kapı kapı gönülden gönüle devam ederken Belediye Başkanı M.Yasin Özlü de, Gönül Bağı Projesi'nde hafta sonu görevlerine devam eden mesai arkadaşlarıyla belediye binasında bir araya geldi. 'Katılımcı Belediyecilik' ve 'Ortak Yönetim' anlayışıyla 7'den 77'ye tüm Başiskelelilerin istek, görüş ve önerilerini alarak Başiskele'nin daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent olması, vatandaşın ilçeye olan bağlılık ve aidiyet duygusunun artırılması amacıyla hayata geçirilen Gönül Bağı Projesi'nde ilk ev ziyaretleri geçen hafta gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Başiskeleli vatandaşlardan güzel ve olumlu dönüşlerin yapıldığı proje ile ilgili ekip arkadaşlarından bilgiler alan Başkan Özlü, emeklerinden dolayı teşekkür ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Başkan M.Yasin Özlü, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kentimizin her bir ferdiyle gönül bağlarımızı pekiştirmek, göz bebeğimiz olan ilçemize aidiyet duygumuzu arttırmak ve yeni fikirlerle geleceğimizi daha güzelleştirmek için Gönül Bağı ekibimiz yola çıktı. Ortak akıl ve ortak yönetim anlayışımızın gereği olarak, her fırsatta bizlere gönüllerini açan değerli komşularımıza misafir oluyor, isteklerini, taleplerini ve geleceğimize dair beklentilerini dinliyoruz. Birlikte karar alarak, birlikte yöneterek Başiskele'mizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Daha güzele ulaşmak için durmadan yorulmadan aşk ile çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Başiskele, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de Gönül Bağı Projesi ile Vatandaşlarla Buluşma - Son Dakika

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