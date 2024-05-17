Başiskele\'de Kadınlar Çocuklarıyla Birlikte Körfez Turu Yaptı

Yerel

Başiskele'de ikamet eden kadınlar çocuklarıyla birlikte vapura binerek Körfez turu yaptı. Simit, çay ve canlı müzik eşliğinde keyifli zaman geçiren kadınlar, doyasıya eğlendi.

Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden anneleri Körfez turunda bir araya getirdi. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyona 450 kişi katıldı. Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde toplanan katılımcılar otobüslerle Gölcük Kavaklı Sahili'ne geçti. Kavaklı İskelesi'nden saat 11.00'de çocuklarıyla birlikte vapura binen kadınlar, güzel ve güneşli havada, Körfez'in masmavi sularında keyifli bir tura çıktı. Yaklaşık 3 saat süren Körfez turunda kadınlar, yeşil ve mavinin buluştuğu Kocaeli manzarasını simit ve çay keyfiyle seyretti. Osmangazi Köprüsü'ne kadar gidilip dönülen turda katılımcılar, Başiskele Belediyesi Müzik Okulları eğitmenleri canlı müzik performanslarıyla da doyasıya eğlendi. - KOCAELİ