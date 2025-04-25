Başiskele\'de Kurban Bayramı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı yapacak satıcılar için bu yıl da Doğantepe Mahallesi'nde kurbanlık hayvan satış yeri hazırladı.

Başiskele Belediyesi, kurbanlık hayvan satış yerindeki hazırlıkları erken tamamladı. Yürütülen çalışmalarla Doğantepe Mahallesi 16. Sokak üzerinde kurulan kurbanlık hayvan satış yeri kıyasıya pazarlıklara ev sahipliği yapacak. Kurbanlık satış yerine ilk kurbanlıklar da geldi. Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. - KOCAELİ