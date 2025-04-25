Başiskele\'de Tabiat Okumaları Projesi ile Doğayla Buluşan Öğrenciler

Başiskele'de hayata geçirilen "Tabiat Okumaları Projesi" ile öğrenciler, doğayla iç içe ortamda kitap okuyarak hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem de doğayla güçlü bir bağ kuruyor.

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Başiskele Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen "Tabiat Okumaları Projesi"nin ilk kitap analizi, doğayla iç içe bir atmosferde, Başiskele Sahili'nde gerçekleştirildi. Burada bir araya gelen öğrenciler, kendilerine hediye edilen kitapları okudu, ardından kitaplar üzerine sohbet edildi.

Edebiyat ile doğayı buluşturan etkinlikte öğrenciler, kitapları sadece okumakla kalmadı aynı zamanda düşüncelerini derinleştirme fırsatı buldu.

Projenin ikinci durağı, Samanlı Dağları'nın eteklerindeki doğa harikası Tepecik köyünde, üçüncü kitap analizi ise Menekşe Yaylası'nda gerçekleştirilecek.

Proje ile öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazanmanın ötesinde, doğayla güçlü bir bağ kurarak okuma deneyimlerini daha anlamlı ve kalıcı hale getirmeleri hedefleniyor. - KOCAELİ