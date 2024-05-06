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Başiskele'deki Yeniköy Merkez Mezarlığı'na 2 gasilhane yapıldı.

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mezarlığı içerisinde yer alan Şaban Turan Cami altındaki alana 2 gasilhane kazandırdı. Yaklaşık bin metrekarelik alana 40 metrekare morg, taziye odası, cenaze hizmetleri birimi idari odaları ve cenaze araçları için kapalı otopark yapıldı. Cenaze sahipleri için de yaklaşık bin metrekarelik açık otopark yapılacak. - KOCAELİ