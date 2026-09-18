Başkan Ahmet Akın’dan Gaziler günü mesajı - Son Dakika
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Başkan Ahmet Akın’dan Gaziler günü mesajı

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Başkan Ahmet Akın’dan Gaziler günü mesajı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Akın, vatan uğruna canını hiçe sayan kahraman gazilere daima minnet duyduklarını ifade ederek Gaziler Günü'nü kutladı.

Kuvayımilliye ruhuyla dolu olan Balıkesir'in, tarihin her döneminde üstün yararlar gösteren insanlarla anıldığını ve gazilerin de bu onurlu duruşun en müstesna unsurları olduğunu belirten Başkan Akın, mesajının devamında şunlara değindi:

"Bu şanlı toprakların her karışında, istiklal uğruna mücadele eden ecdadımızın izleri vardır. Balıkesir'imiz, milletimizin yaşadığı en karanlık günlerde bile bağımsızlık ışığının kaynağı olmuş bir şehirdir. Kuvayımilliye'nin ilk kıvılcımı bu topraklarda görülmüş, Balıkesirli yiğitler 'Ya istiklal, ya ölüm!' diyerek Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesine yön vermiştir.

Gaziler Günü, aslında bugünkü özgürlüğümüzün bedelini hatırlama günüdür. Bugün bizlere düşen, o cesareti, o kararlılığı yaşatmak; emaneti gelecek kuşaklara onurla devretmektir. Gazilerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak, bu ülkenin bağımsızlığına her şart da sahip çıkmak, en büyük vazifemizdir. Çünkü onlar, bu ülkenin teminatı ve başımızın tacıdır.

Balıkesir'in her köyünde, her sokağında, her taşında gazilerimizin cesareti, şehitlerimizin kanı vardır. İşte bu yüzden biz Balıkesirliler, Kuvayımilliye'nin o büyük mirasını yaşatmakla da sorumluyuz. Bu aziz milletin ve Balıkesir'in kahraman gazilerine, onların ailelerine en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Gösterdikleri fedakarlık, bağımsızlığımıza sahip çıkmamız için bize daima bir yol gösterici olacaktır.

Bağımsızlık ve egemenliğimizin mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal uğruna canını ortaya koyan bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: İHA
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi19 Eylül Gaziler GünüAhmet AkınYerelSon Dakika

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