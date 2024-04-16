Başkan Ahmet Akın, genç çiftin nikahını kıydı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Ahmet Akın, genç çiftin nikahını kıydı

Başkan Ahmet Akın, genç çiftin nikahını kıydı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim çalışmaları sırasında Kepsut'un Hotaşlar Mahallesi'nde yapılan sürpriz evlilik teklifine şahit olmuş, Elif Çalpan ve Umutcan Tuzcusan çiftine, 'Nikahınızı kıyacağım' diyerek söz vermişti. Başkan Ahmet Akın, göreve gelmesinin ardından ilk Elif Çalpan ve Umutcan Tuzcusan çiftinin nikahını kıyarak sözünü tuttu.

16.04.2024 12:25  Güncelleme: 12:32
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim çalışmaları sırasında Kepsut'un Hotaşlar Mahallesi'nde yapılan sürpriz evlilik teklifine şahit olmuş, Elif Çalpan ve Umutcan Tuzcusan çiftine, "Nikahınızı kıyacağım" diyerek söz vermişti. Başkan Ahmet Akın, göreve gelmesinin ardından ilk Elif Çalpan ve Umutcan Tuzcusan çiftinin nikahını kıyarak sözünü tuttu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, görevi devraldıktan aldıktan sonra ilk nikahını kıydı.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, seçim çalışmaları kapsamında 25 Ocak Perşembe günü Kepsut ilçesine bağlı Hotaşlar Mahallesi'ne yaptığı ziyarette sürpriz bir evlilik teklifine şahit olmuştu. Elif ve Umutcan çiftinin unutulmaz anlarına ortak olan Başkan Akın, çiftin nikah tarihini sorarak seçilmesi durumunda nikahlarını kıyma sözü vermişti.

GENÇ ÇİFTİN MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Elif ve Umutcan Tuzcusan çiftinin Karesi AVM'de gerçekleştirilen nikah töreninde mutluluklarına ortak olan Başkan Ahmet Akın, "Bu benim ilk nikahım. Kepsut Hotaşlar'a gittiğimizde söz verdik. Çok güzel bir çift, yanında arkadaşları. Çok hoşuma gitti. Seçimi kazanıyoruz inşallah, sizin nikahınızı ben kıyacağım dedim" diye konuştu. Başkan Akın, genç çifte bir ömür mutluluklar diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Başkan Ahmet Akın, genç çiftin nikahını kıydı - Son Dakika

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