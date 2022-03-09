Başkan Akay, Bakan Yardımcısı Tunç ile görüştü - Son Dakika
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Başkan Akay, Bakan Yardımcısı Tunç ile görüştü

09.03.2022 16:14
Başkan Akay, Bakan Yardımcısı Tunç ile görüştü

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç'u ziyaret etti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç'u ziyaret etti. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede'nin de katıldığı ziyarette pancar tarımı ve şeker sektörüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Pancar tarımı ve şeker sektörünün sorunlarının çözümü ve beklentilerinin karşılanması noktasında her platformda çaba gösteren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sektörün sorun ve beklentilerini Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç'a taşıdı. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede ile birlikte Bakan Yardımcısı Hadi Tunç'u makamında ziyaret eden Başkan Hüseyin Akay, pancar tarımı ve şeker sektörüne ilişkin bilgiler aktararak, çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Akay, Bakan Yardımcısı Hadi Tunç'un gösterdiği yakın ilgi, alaka ve samimiyete teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Akay, Bakan Yardımcısı Tunç ile görüştü - Son Dakika


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