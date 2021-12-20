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Başkan Akbilek'ten Gazeteci Sarıkaya'ya tokat tepkisi - Son Dakika

Başkan Akbilek'ten Gazeteci Sarıkaya'ya tokat tepkisi

20.12.2021 07:28
Başkan Akbilek'ten Gazeteci Sarıkaya'ya tokat tepkisi

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yaptığı çirkin saldırıyı kınadı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yaptığı çirkin saldırıyı kınadı.

Muharrem Sarıkaya'nın gazetecilik mesleğinden el çektirilmesi gerektiğini vurgulayan Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı programda sesle ilgili sorunu gidermeye çalışırken Habertürk TV yorumcusu Muharrem Sarıkaya'nın İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yaptığı çirkin saldırı kabul edilemez. Muharrem Sarıkaya'nın yaptığı bu çirkin saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Yayın sırasında yaşanan aksaklığı gidermeye çalışan gazeteciye, emekçiye yapılan saldırı tek kelime ile emek düşmanlığıdır. Muharrem Sarıkaya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir. İHA muhabiri emekçi kardeşimiz Ahmet Demir'in Muharrem Sarıkaya'ya açacağı davayı Adıyaman İGC olarak yakından takip edeceğiz ve meslektaşımıza gereken maddi, manevi tüm desteği vereceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Akbilek'ten Gazeteci Sarıkaya'ya tokat tepkisi

İhlas Haber Ajansı, Muharrem Sarıkaya, Ahmet Demir, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Akbilek'ten Gazeteci Sarıkaya'ya tokat tepkisi - Son Dakika


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