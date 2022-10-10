Başkan Akçadurak: "Din görevlileri toplumda çok önemli bir görevi ifa ediyor" - Son Dakika
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Başkan Akçadurak: "Din görevlileri toplumda çok önemli bir görevi ifa ediyor"

10.10.2022 12:10
Başkan Akçadurak: "Din görevlileri toplumda çok önemli bir görevi ifa ediyor"

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Ilıca Termal Tatil Köyü Sosyal Tesislerinde din görevlileri ile bir araya.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Ilıca Termal Tatil Köyü Sosyal Tesislerinde din görevlileri ile bir araya.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde mahalle ve köylerde görev yapan din görevlilerini Ilıca Termal Tatil Köyünde ağırlayan Başkan Akçadurak camiler ve din görevlileri haftasını kutladı.

Ilıca Termal Tatil Köyü Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Osman Avcı, ADRB Vaizi Feyzullah Satılmış, Vaiz Erdoğan Tuna, Gediz Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Demirtaş, Hüseyin Tüysüz, mahalle ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı.

Böyle güzel bir organizasyonla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a, Belediye Meclis Üyelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Akçadurak ise, "Camilerimizi şenlendiren, anlam katanlar din görevlilerimizdir. Din görevlilerimiz toplumda çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkımızın aydınlatılması, dinimizin en doğru şekilde idrak edilmesi, yaşanması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde ulvi bir görev üstlenmişlerdir. İnsanımıza doğumlarından hayatlarının sonuna kadar ilahi kelamı ve emirlerini anlatarak manevi kirlenmeye engel olmaya çalışıyorlar. Her zaman her yerde imkanlarımızın ölçüsünde yanlarındayız. Mevlid-i Nebi Haftanızı, Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı kutluyorum" dedi.

Ilıca Termal Tatil Köyü Camii önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle düzenlenen program sona erdi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Termal, Gediz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Akçadurak: 'Din görevlileri toplumda çok önemli bir görevi ifa ediyor' - Son Dakika

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