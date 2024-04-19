Başkan Akın, emekçi kadınlara sürpriz ziyaret yaptı

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, refüjde bitki bakımı yapan emekçi kadınlara sürpriz ziyaret yaptı. Karşılarında Başkan Akın'ı görünce sevinçlerini gizleyemeyen emekçi kadınlar ziyaretten dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin estetik görünümünü korumak için ağaç budama, çim biçme, refüj temizliği ve bakım çalışmalarına il genelinde devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi İlçesi Bandırma Caddesi üzerinde orta refüjde çalışan Kent Estetiği Dairesi'nin emekçi kadınlarını ziyaret ederek, kolaylıklar diledi. Başkan Akın'ı karşılarında görünce sevinçlerini gizleyemeyen kadınlar memnuniyetlerini dile getirdi. Bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Akın, kentin; temiz ve estetik görünümünü korumak için sarf ettikleri gayretten dolayı emekçi kadınlara teşekkür etti. Başkan Akın, her zaman personellerinin yanında olduğunu da vurguladı. - BALIKESİR