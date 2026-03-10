Akın, Havran\'da İftar Sofrasında Buluştu

Ramazan ayı boyunca 20 ilçeyi adım adım gezen ve iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Havran'daki iftar programında hemşehrileriyle buluştu. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile birlikte büyük bir dayanışma ve birlik halinde çalıştıklarını vurgulayan Akın, "Ben de Emin Başkan da hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan çalışmak için sahalardayız, mücadele ediyoruz."dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan ayının bereketini ilçe ilçe paylaşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin Havran Pazar Yeri'nde düzenlediği iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Havran'ın kahramanlıklarıyla Kuvayımilliye mücadelesinin en önemli noktalarından birisi olduğunu söyleyen Başkan Akın, doğası ve zengin kültürüyle Havran'ın eşsiz olduğunu dile getirdi. Havranlı hemşehriyleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Akın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile tam bir uyum ve iş birliği içinde vatandaşların huzuru ve refahı için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Ramazan'ın bereketinin paylaşıldığı iftar sofrasında tüm hemşehrileriyle tek tek selamlaşan Başkan Akın, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Havran'ın doğal güzellikleriyle, zeytiniyle, tarihiyle Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirtirken, "Seyit Onbaşı'nın memleketindeyiz. İş birliğinden, çalışmalarından ve verdiği desteklerden dolayı Emin Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben de Emin Başkan da hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan çalışmak için sahalardayız, mücadele ediyoruz. İstiyoruz ki bir tek vatandaşımız hizmetlerimizden eksik kalmasın. Hiç kimsenin çocuğu yatağa aç girmesin. Nerede bir sıkıntı, ihtiyaç varsa orada bir olalım, beraber olalım istiyoruz. Yani derdimiz Havran, derdimiz Balıkesir. O mantıkla çalışıyoruz." diye konuştu.

Ramazan'ın şükretmenin, sabretmenin ve dersler çıkarmanın ayı olduğunu dile getiren Akın, "Balıkesir'imizin 20 ilçesinde iftar veriyor, sahur programları düzenliyoruz. Aynı zamanda yemek tırlarımızla hemşehrilerimize sıcak yemek dağıtıyoruz. Balıkesir'in 20 ilçesinde bir aile bile iftar yapamıyorsa eğer bundan kendimi sorumlu addediyorum. Neden biliyor musunuz? Tek bir amacım var. Balıkesir'in bir evladı olarak bu aileye hayırlı bir evlat olmak. İnşallah birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız." şeklinde konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Aynı iftar sofrasında ekmeğimizi bölüşüyoruz. Dayanışma ruhunu bu sofra etrafında bir araya getirebiliyor olmak çok kıymetli. Birlik ve beraberlik içerisinde olmak, milli dayanışma duygumuzu en üst noktada tutabilmek çok çok kıymetli. Biz, Balıkesir siyasetçileri olarak vatandaşımıza hizmet etmek için seçildik. Bu görevimizi de en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyoruz." dedi.

Havran'da yüzlerce kişiyi aynı iftar sofrasında bir araya getirdiği için Başkan Akın'a teşekkürlerini ileten Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a ilçemize yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ramazan kardeşlik ve paylaşma ayıdır. Bizler de vatandaşlarımızla ekmeğimizi paylaşıyoruz. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum." dedi. - BALIKESİR