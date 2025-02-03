Başkan Akın, Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

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Başkan Akın, haftaya hayvan pazarı ziyaretiyle başladı

Hayvan üreticilerinden Başkan Akın'a hizmet teşekkürü

BALIKESİR - Günün erken saatlerinde hayvan pazarını ziyaret ederek yeni haftaya başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, daha önce esnaf tarafından iletilen taleplerin yerine getirildiğini belirtirken, "Hayvancılığın başkenti Balıkesir'imizde üreticilerimizin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Esnafımız, pazar alanındaki mazgalların değiştirilmesi ve küçükbaş hayvan satışı yapılan alana rampa yapımı talebinde bulundu. En kısa sürede bu talepleri de yerine getireceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, haftanın ilk günü mesaisine hayvan pazarını ziyaret ederek başladı. Günün erken saatlerinde Altıeylül ilçesinde bulunan Hayvan Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Akın, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı yapılan kotraları tek tek gezdi. Başkan Akın, hayvan almaya gelen vatandaşlar adına pazarlığa dahil olurken vatandaşlarla satıcıların fiyatta anlaşmasına yardımcı oldu. Seçim öncesinde hayvan pazarı esnafını sık sık ziyaret edeceği ve sorunları birlikte çözeceği sözünü veren Akın, verdiği sözleri tek tek hayata geçiriyor. Balıkesir'in kalkınması için tarım ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini aktaran Akın'a ziyaretinde BBB Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Balıkesir Celepler ve Besiciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Balaban, Daire Başkanları, birim müdürleri de eşlik etti. Karşısında bir anda Başkan Akın'ı gören esnaf ve vatandaşlar şaşırdı. Kendilerini yalnız bırakmadığı, sorunlarına ivedilikle çözümler ürettiği ve hayvancılık sektörüne yönelik hayata geçirdiği projeler için Başkan Akın'a teşekkürlerini iletti. Keyifli anların yaşandığı ziyarette Akın, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Pazar alanı ziyareti sonunda heyetle kahvaltı yaptı.

Üretici istedi başkan çözdü

Balıkesir'in etiyle, sütüyle büyük bir marka değerine sahip olduğunu ifade eden Akın, bu değeri daha yukarıya taşımak için hayvancılığın desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Seçim öncesi ve seçim sonrası sık sık Hayvan Pazarı'na ziyarette bulunup esnafın sorunlarına çözümler ürettiklerini belirten Akın, "Hayvancılık, yoğun emek isteyen bir sektör. Balıkesir'imiz etiyle, sütüyle ülkemizin en yüksek potansiyele sahip kentlerinin başında geliyor. Bu potansiyeli tam anlamıyla kullanmak istiyoruz. Tarımda Balıkesir Modelini öne çıkarıyoruz. Bu modelle sanayiye dayalı, katma değerli bir tarım ve hayvancılık hedefliyoruz. Tarım ve hayvancılıkta tesisleşme stratejisini benimsiyoruz. Bal Dolum Tesisi, Manda Kaymağı Üretim Tesisi, Et İşleme Ünitesi üzerinde Kırsal Hizmetler dairemiz çalışmalarını yürütüyor. Hayvan pazarımızda vatandaşlarımızın bazı talepleri vardı, bunları yerine getirdik. Bugün de notlarımızı aldık, buradaki fiziki şartları iyileştirmek için gereken her desteği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Balıkesir Celepler ve Besiciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Balaban, Başkan Akın'ın göreve gelmesiyle kendisine iletilen birçok talebin yerine getirildiğini ifade ederken şunları söyledi: "Satış alanımızın üzerinde açık alanlar vardı. O nedenle hayvanlarımızı getiremiyorduk. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. Kamera sistemine ihtiyaç vardı. Hemen o sistem kuruldu. Daha güvenli hale geldi. Gider kanallarında sıkıntı vardı. Onun çözülmesini istedik. Küçükbaş hayvan bölümünde üç tane rampa yapılmasını istedik. Bunların da en kısa zamanda yerine getirileceğinin sözünü verdi. Ne istersek yerine getiriliyor. Hiçbir talebimizi geri çevrilmiyor.