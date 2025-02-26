Başkan Alemdar Ankara\'da Partinin Genel Merkezini Ziyaret Etti

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı için Ankara'ya gitti. Başkan Alemdar, toplantı öncesi AK Parti Genel Merkezi'nde önemli temaslarda bulundu. Genel başkan yardımcılarıyla bir araya gelen Alemdar, "Her zaman olduğu gibi uyum içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hem ülkemize hem de şehrimize en güzel hizmetleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Alemdar, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi AK Parti Genel Merkezi'nde yeniden Seçim İşleri Başkanlığı görevine seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'la bir araya geldi. Şehirde en iyi hizmetleri hayata geçirmek ve vatandaşın derdine derman olmak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Alemdar, birlik ve beraberlikle Sakarya'yı nice eser ve yatırımla buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Hizmet çıtasını daha yukarıya çıkarmak adına gayretle çalışıyoruz"

Ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, "Bugün Ankara'da, AK Parti Genel Merkezi'mizi ziyaret ederek, görevine yeni ve yeniden seçilen genel başkan yardımcılarımıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Seçim İşleri Başkanlığına yeniden seçilen Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'u da ziyaret ederek yeniden tebrik ettik. Her zaman olduğu gibi uyum içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hem ülkemize hem de şehrimize en güzel hizmetleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bizler her zaman Sakarya'mızda en güzel işlere imza atıp, hizmet yarışında çıtayı daha yukarı çıkarmak için aşkla çalışıyoruz. Kongremiz yeni bir milat, yeni bir başlangıçtır. Birliğimiz beraberliğimiz daim, yolumuz açık olsun. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Ramazan ayında birlik, beraberliğimize güç katacağız ve mazlumun, kimsesizin, yanında bir el bir omuz arayan binlerin yanında, sofrasında olacağız. Kimin bize ihtiyacı varsa sesini duyabilecek kadar yakın olacağız. Rabbim bizlere hayırlı işler yapmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı. - SAKARYA