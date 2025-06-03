Başkan Alemdar\'dan Sakaryaspor İçin Birliktelik Çağrısı

Sakarya'da faaliyet gösteren sanayiciler, iş dünyasının değerli isimleri, farklı sektörlerin yönetici ve temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, Sakaryaspor'un geleceği için birliktelik çağrısı yaptı. Alemdar, "Sakarya'nın en kıymetli markalarından biri Sakaryaspor'dur ve bu marka, sizlerin desteğiyle yeniden zirveye çıkabilir. Birliktelik başarıyı getirir. Ben üzerime düşeni yapmaya hazırım" dedi.

'Bu Şehir Hepimizin' mottosuyla kapsayıcı bir şehir kimliği oluşturmaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'da üretim yapan sanayi kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri, sağlık, turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda göreve geldikten itibaren katılımcılık anlayışı ve istişare kültürüyle ilerlediklerine değinen Başkan Alemdar, birlikten, birlikte karar almaktan yana olduğunu dile getirerek şehrin gelişimi yönünde atılan adımları, hayata geçirilmesi planlanan yatırımları ve özellikle Sakaryaspor'a destek gibi konularda görüş alışverişi yaptı.

Konuşmasında ortak sorumluluk ve şehri sahiplenme duygusunu pekiştirmek için 'Bu Şehir Hepimizin' sloganıyla yol yürüdüklerini ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, "Milletimize hizmet sunarken istişare kültürünü, katılımcılığı önceleyerek hareket ediyoruz. Tek derdimiz şehrimizin daha güzel yarınlara hazırlamak. Hep birlikte daha güzel bir Sakarya'yı inşa edebileceğimize inanıyoruz" dedi.

8 Haziran Pazar günü olağanüstü seçime gidecek Sakaryaspor için önemli bir sürecin içinden geçtiklerine dikkat çeken Başkan Alemdar, Sakaryaspor'un sadece bir kulüp değil, şehrin ortak değeri olduğunu vurgulayarak iş dünyası ve sanayicilere Sakaryaspor'un etrafında birliktelik çağrısında bulundu. "Sakaryaspor hepimizin" diyerek herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Alemdar, "Yaklaşık 20 gündür şehirdeki siyasetçilerimizle, esnaflarımızla, meslek gruplarımızla birebir görüşüyorum. Bugün de şehrimizin ekonomisine büyük katkı sunan siz değerli sanayicilerimizle bir araya gelmek istedik. Çünkü inanıyoruz ki Sakarya'nın en kıymetli markalarından biri Sakaryaspor'dur ve bu marka, sizlerin desteğiyle yeniden zirveye çıkabilir. Sakaryaspor, geçmişte olduğu gibi bugün de altyapısıyla, yetiştirdiği değerli sporcularıyla büyük başarılar kazanabilecek potansiyele sahiptir. Bu kulüp hepimizin ortak değeridir. Sizlerin fikirlerine, desteğine, katkısına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diye konuştu.

Tek başına değil, birlikte hareket edilirse başarıya ulaşılabileceği ifade eden Başkan Alemdar, "Ben üzerime düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırım. Bu şehrin Sakaryaspor'u hak ettiği yerlere taşıyacak güce de kabiliyete de birliktelik ruhuna da sahip olduğuna inanıyorum. Sakaryaspor'a hep birlikte sahip çıkalım. Birlikte yol alalım. Yeşil-siyahlı temsilcimizi yeniden eski günlerine taşıyalım. Unutmayalım ki bu şehir hepimizin. Başarı, ancak birlikte hareket ettiğimizde mümkündür" şeklinde konuştu. - SAKARYA