Başkan Alemdar, Engelliler Haftası'nda Özel Çocuklarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Alemdar, Engelliler Haftası'nda Özel Çocuklarla Bir Araya Geldi

Başkan Alemdar, Engelliler Haftası\'nda Özel Çocuklarla Bir Araya Geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel çocuklarla buluştu. 'Engelleri Birlikte Aşalım, SGM'de Buluşalım' programında, özel bireyler için güçlü mesajlar verdi ve çeşitli etkinliklere katıldı.

15.05.2025 17:55  Güncelleme: 17:58
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde SGM'de özel çocuklarla renkli bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Alemdar, 'Engelleri Birlikte Aşalım, SGM'de Buluşalım' programında özel çocuklar içi anlamlı ve güçlü bir mesaj verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Sosyal gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen programa katıldı. "Engelleri Birlikte Aşalım, SGM'de Buluşalım" temasıyla düzenlenen programda özel çocuklar ile aileleriyle buluşan Başkan Alemdar, özel öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan konseri dinledi, halk dansları sahne gösterisini izledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda, spor salonunda kurulan aktivite alanını ziyaret eden Başkan Alemdar, öğrencilerle masa tenisi oynadı. Konuşmasında "Azmin ve kararlılığın önünde hiçbir engel duramaz" mesajını gür bir sesle ifade eden Alemdar Sakarya'nın dört bir yanında her an, her yerde yanlarında güçlü şekilde durmaya devam edeceklerini söyledi.

"Azmin ve kararlığın önünde hiçbir engel duramaz"

Başkan Yusuf Alemdar, "Cumhurbaşkanımız her fırsatta söylüyor; Sizler bizim için engelli değil özel bireylersiniz. Biz bu anlayışla hareket ederek engel tanımadan engelsiz bir dünyada yaşayabilmeniz için el ele veriyoruz. Eğitimlerimizi, sanatsal ve kültürel faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizin tüm ilçelerinde SGM' çatısı altında yüzlerce öğrencimiz var. Şunu biliyoruz ki azmin ve kararlığın önünde hiçbir engel duramaz" dedi.

"Engelsiz bir dünya mümkün demek için geldik"

Programda bir selamlama konuşması yapan SGM öğrencisi Bircan Gülşen, "Hepimiz eşitiz. Engel bazen bir merdiven bazen de bir kelime olabilir ama sevgi ve anlayış varsa engel kalmaz. Bugün engelsiz bir dünya mümkün demek için buradayız. El ele verirsek her şeyi başarabiliriz, engelleri birlikte aşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Simülasyona katıldı, göz nuru ürünleri inceledi

Programda Boccia tanıtımı ve para trap atıcılık simülasyonuna katılan Başkan Alemdar, Engelsiz Hobi Atölyesi'nde eğitim gören çocukların el emeği, göz nuru ürünlerini inceleyerek günün anısına hepsiyle fotoğraf çekildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Alemdar, Engelliler Haftası'nda Özel Çocuklarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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