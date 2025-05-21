Başkan Alemdar, Erenler'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Alemdar, Erenler'de Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Alemdar, Erenler\'de Vatandaşlarla Buluştu
21.05.2025 17:51  Güncelleme: 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı çerçevesinde Erenler'de vatandaşlarla bir araya gelerek eser siyasetinden ödün vermeyeceklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı çerçevesinde bu kez Erenler'de vatandaşlarla bir araya geldiği buluşmada görev yaptıkları süre boyunca eser siyasetinden asla ödün vermeyeceklerini belirterek, "Hep birlikte bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Elimizdeki imkanları en doğru şekilde kullanarak ilçemize hizmet edecek, eser siyasetinden asla ödün vermeyeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programları çerçevesinde Erenler'de vatandaşlarla bir araya geldi. Yunus Emre Diriliş Meydanı'nda gerçekleşen programda Başkan Alemdar, vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyerek ilçeye dair birçok soruyu cevapladı. SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Belpaş Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, Büyükşehir bürokratlarının eşlik ettiği programda, Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Barik, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Armağan, MHP Erenler İlçe Başkanı Mustafa Tamer ve meclis üyeleri yer aldı. Konuşmasında vatandaşın beklentisine en doğru şekilde cevap vereceklerini ifade eden Başkan Alemdar, görev süresi boyunca eser siyasetinden asla ödün vermeyeceklerini vurguladı.

"Eser siyasetinden ödün vermeyeceğiz"

Başkan Alemdar, "Erenler ilçemizle ilgili sizleri dinlemeye ve beklentilerinizi almaya geldik. Bu programları sadece Erenler'de değil, 16 ilçemizin tamamında gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklardan çıkmıyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugüne kadar belediye başkanlarımız elinden gelen gayreti gösterdi. Bizler de ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Elbette tüm bu çalışmaları yaparken günümüzün değişen şartlarını ve vatandaşlarımızın beklentilerini göz önünde bulundurarak hareket edeceğiz. Bu anlamda elimizdeki imkanları en doğru şekilde kullanarak ilçemize hizmet edecek, eser siyasetinden asla ödün vermeyeceğiz" dedi. Programın ardından muhtarlarla bir araya gelen Başkan Alemdar, mahalle muhtarlarının görüş ve taleplerini dinledi. İlçe ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Alemdar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek vatandaşlarla sohbet etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yusuf Alemdar, Politika, Erenler, sakarya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Alemdar, Erenler'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
09:10
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı!
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
06:28
Türkiye ve ABD’den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
Türkiye ve ABD'den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
05:26
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
00:58
TBMM’de HSK’ya 5 yeni üye seçildi
TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi
00:35
MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
00:28
İstanbul’daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan’dan rahatlatan açıklama
İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 19:25:08. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Alemdar, Erenler'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.