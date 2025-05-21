Başkan Alemdar, Erenler\'de Vatandaşlarla Buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı çerçevesinde bu kez Erenler'de vatandaşlarla bir araya geldiği buluşmada görev yaptıkları süre boyunca eser siyasetinden asla ödün vermeyeceklerini belirterek, "Hep birlikte bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Elimizdeki imkanları en doğru şekilde kullanarak ilçemize hizmet edecek, eser siyasetinden asla ödün vermeyeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programları çerçevesinde Erenler'de vatandaşlarla bir araya geldi. Yunus Emre Diriliş Meydanı'nda gerçekleşen programda Başkan Alemdar, vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyerek ilçeye dair birçok soruyu cevapladı. SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Belpaş Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, Büyükşehir bürokratlarının eşlik ettiği programda, Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Barik, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Armağan, MHP Erenler İlçe Başkanı Mustafa Tamer ve meclis üyeleri yer aldı. Konuşmasında vatandaşın beklentisine en doğru şekilde cevap vereceklerini ifade eden Başkan Alemdar, görev süresi boyunca eser siyasetinden asla ödün vermeyeceklerini vurguladı.

"Eser siyasetinden ödün vermeyeceğiz"

Başkan Alemdar, "Erenler ilçemizle ilgili sizleri dinlemeye ve beklentilerinizi almaya geldik. Bu programları sadece Erenler'de değil, 16 ilçemizin tamamında gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklardan çıkmıyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugüne kadar belediye başkanlarımız elinden gelen gayreti gösterdi. Bizler de ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Elbette tüm bu çalışmaları yaparken günümüzün değişen şartlarını ve vatandaşlarımızın beklentilerini göz önünde bulundurarak hareket edeceğiz. Bu anlamda elimizdeki imkanları en doğru şekilde kullanarak ilçemize hizmet edecek, eser siyasetinden asla ödün vermeyeceğiz" dedi. Programın ardından muhtarlarla bir araya gelen Başkan Alemdar, mahalle muhtarlarının görüş ve taleplerini dinledi. İlçe ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Alemdar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek vatandaşlarla sohbet etti. - SAKARYA