Başkan Alemdar, Pamukova Kongresi'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Başkan Alemdar, Pamukova Kongresi'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı

Başkan Alemdar, Pamukova Kongresi\'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Pamukova 8. Olağan İlçe Kongresi'nde partililerle bir araya gelerek Sakarya'nın gelişimine ve vatandaşların beklentilerine odaklanacaklarını belirtti ve birlik mesajı verdi.

30.11.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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AK Parti Pamukova 8. Olağan İlçe Kongresi'nde partililerle buluşarak birlik ve beraberlik mesajı veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Değişen, gelişen ve büyüyen Sakarya'mızın 16 ilçesi ve 672 mahallesine hizmet etmeye, vatandaşlarımızın beklentilerine cevap üretmeye gayret ediyoruz. Sakaryamıza nice hizmet ve icraat kazandırmak için gayretle çalışıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Pamukova 8. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Kongrede konuşan Başkan Yusuf Alemdar, "Teşkilatlarımız her zaman karşılıksız ve menfaatsiz çalışan dava erleridir. Bizler bu davaya hizmet için birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Teşkilatlarımızın gücü ve çalışma azmini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde değişen, gelişen ve büyüyen Sakarya'mızın 16 ilçesi ve 672 mahallesine hizmet etmeye, vatandaşlarımızın beklentilerine cevap üretmeye gayret ediyoruz. Kimseyi ayrıştırmıyor, tüm vatandaşlarımıza kalbimizi, gönlümüzü açıyoruz. Tüm dava arkadaşlarımla insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kongreye ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, AK Parti MKYK Üyesi Sibel Betül Birer, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, önceki dönem Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, mahalle başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, partililer ve basın mensupları katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Alemdar, Pamukova Kongresi'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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