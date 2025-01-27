Başkan Alemdar, Şam'da Yeniden Doğuşun Hikayesini İnceledi - Son Dakika
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Başkan Alemdar, Şam'da Yeniden Doğuşun Hikayesini İnceledi

Başkan Alemdar, Şam\'da Yeniden Doğuşun Hikayesini İnceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Suriye'nin başkenti Şam'da yönetimle bir araya gelerek incelemelerde bulundu. 61 yıllık esaretten kurtulan Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgi alan Alemdar, dostluk bağlarıyla Şam'ın yeniden yükseleceğini ifade etti.

27.01.2025 12:57  Güncelleme: 12:59
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yeniden özgür günlere kavuşan Suriye'nin başkenti olan Şam'da yönetim ile bir araya geldi, incelemelerde bulundu. Alemdar, dünyanın en kadim şehirlerden Şam'ın dostluk bağlarıyla yeniden yükseleceğini belirterek, "61 yıllık esaretten kurtulmuş bir ülkenin başkentinde, o izleri gördük. Kardeş şehrimiz Şam'ın yeniden yükselişi dostlukla bağlarımızla çok daha güçlü olacak. Şam'da yeniden doğuşun hikayesi filizleniyor" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 61 yıllık BAAS rejiminin yıkıldığı ve yeniden özgür günlerin başladığı Suriye'ye giderek dünyadaki en güçlü medeniyete sahip olan ve tarihin ön sayfalarında ismi yer alan Şam'da temaslarda bulundu. Bir süre önce Büyükşehir Meclisi'nde Şam ile kardeş şehir ilişkilerinin tesis edilmesi için yetki alan Alemdar, Şam Başkanı Mahir Marwan ve Şam Kırsalı Başkanı Amer Al-Shaikh ile bir araya geldi. Suriye ve Şam hakkında genel bilgiler alan, kapsamlı bir görüşme yapan Başkan Alemdar yerel yönetimlerin iyi niyet mektuplarını ileterek özgür, bağımsız, güçlü bir Suriye'nin en kısa sürede inşası için destekçi olacaklarını ifade etti. Şehrin sokaklarında dolaşan, incelemeler yapan Alemdar, "61 yıllık BAAS rejimi altında kuşaklar yok oldu. Çocuklar, kadınlar, halk dünyanın en büyük cenderesinden geçti" sözlerine dikkat çekti.

"Şam'ın genel durumunu görüştük"

Başkan Alemdar paylaşımında, "Suriye'nin başkenti Şam'dayız. Şam Başkanı Mahir Marwan ve Şam Kırsalı Başkanı Amer Al Shaikh ile bir araya geldik. Suriye'nin ve Şam'ın genel durumu hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Yerel yönetimler arası iyi niyet mektuplarımızı ilettik. Özgür, bağımsız ve güçlü bir Suriye'nin önemine inanıyoruz. İnşallah en kısa sürede kardeşlerimiz çok hızlı bir şekilde ülkece ayağa kalkacaklar. Şam Valisi Mahir Marwan ve ekibinin çok gayretli olduğunu gördük. Allah çalışmalarını bereketlendirsin" ifadelerini kullandı.

"Şam'da yeniden doğuşun hikayesi filizleniyor"

Başkan Alemdar geçmişte olduğu gibi bugün de Suriye'nin yanında olacaklarını belirterek, "Geçmişte Suriyeli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde nasıl yanlarında olduysak bundan sonra da Türkiye olarak en büyük dost ve destekçileri olacağız. 14 yıla yakın bir sürede Suriye'de çok büyük yıkımlar gerçekleşti. Şehirler neredeyse yok edildi ve milyonlarca insan yerinden edildi. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar başta olmak üzere bir halk, dünyanın en büyük cenderesinden geçti. 61 yıllık Baas rejimi altında kuşaklar yok oldu. Şimdi Şam'da yeni bir doğuş hikayesi filizleniyor" diye konuştu. Alemdar ayrıca Humus'ta Ashab-ı Kiram Halid Bin Velid ve Şam'da Bilal-i Habeşi'nin kabirlerini ziyaret etti. Gazze, Arakan'daki mazlumlar, Ümmeti Muhammed ve dünyanın selameti için dua eden Alemdar buradan fotoğrafları paylaştı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Alemdar, Şam'da Yeniden Doğuşun Hikayesini İnceledi - Son Dakika

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