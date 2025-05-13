Başkan Altay, Özel Gençlerle Tarım Projesi Kapsamında Fideleri Dikti

Başkan Altay özel gençlerle sebze fidesi dikti, en özel mehter takımını dinledi

Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı'nın coşkuyla karşıladığı Başkan Altay'ın özel gençlerle samimi diyaloğu yüzlerde tebessüm oluşturdu

KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin "Tarıma Engel Yok" projesi kapsamında özel öğrencilerle birlikte sebze fidelerini toprakla buluşturdu. Başkan Altay, Özel Gençler Mehter Takımı üyeleri tarafından coşkulu bir şekilde karşılanırken, özel gençler ile Başkan Altay'ın samimi diyaloğu yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu'nda özel öğrencilerle buluştu.

Özel Gençler Mehter Takımı konser verdi

Engeliler Haftası kapsamında okulu ziyaret eden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı üyeleri tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Özel gençlerin verdiği konser için teşekkür ederek, her biriyle tek tek sohbet eden Başkan Altay, başarılarının devamını diledi. Özel gençler ile Başkan Altay'ın sıcak ve samimi diyaloğu yüzlerde tebessüm oluşturdu.

"Konya bir tarım şehri"

Başkan Altay, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin "Tarıma Engel Yok" projesi kapsamında okuldaki özel öğrencilerle birlikte sebze fidelerini toprakla buluşturdu. Konya'nın bir tarım şehri olduğunu hatırlatan Başkan Altay, "Konya bir tarım şehri ve her yaştan, her gruptan insanın tarımı sevmesiyle ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte özel eğitim okullarımızda 'Tarıma Engel Yok' projesiyle çocuklarımızla birlikte fideleri toprakla buluşturuyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız için ciddi bir aktivite oluyor hem de onların tarımla uğraşmalarını sağlamış oluyoruz. Yaz aylarında, okul müdürleri ile yaptığımız program kapsamında hem bahçenin hazırlanması hem fidanların hazırlanma sürecini tamamlıyoruz. Dikim mevsiminde sebzelerimizi toprakla buluşturuyoruz sonra da çocuklarımız hasatlarını gerçekleştirmiş oluyor. Ben, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu konuda gösterdiği koordinasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hayatında bir değişikliğe vesile olmak bizim için çok kıymetli. İnşallah onlar da bundan sonra üretmeye devam edecekler. Hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü de tebrik etti.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da tarım şehri Konya'da yürütülen bu anlamlı proje için Başkan Altay'a teşekkür etti.

Tarıma Engel Yok Projesi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel eğitim öğrencileri için düzenlenen projede toprak, hava, su, bitki terkibinin rehabilitesi ve tedavi edici özellikleri, tarım ile ilgili faaliyetlerin tüm aşamaları öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde çeşitli tohum, fide, fidan, çiçek yetiştiriciliği yapılıyor. Ayrıca kış etkinliği olarak öğrencilerle birlikte sınıflarda çiçek dikim etkinliği de düzenleniyor. Bugüne kadar projeyle toplamda 8 bin 22 özel eğitim öğrencisine ulaşıldı.