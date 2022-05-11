Başkan Apaydın, "Sevginin aşamayacağı engel yoktur" - Son Dakika
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Başkan Apaydın, "Sevginin aşamayacağı engel yoktur"

11.05.2022 14:24
Başkan Apaydın, "Sevginin aşamayacağı engel yoktur"

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın Engelliler Haftası dolayısı ile özel eğitim alan öğrencilerle buluştu.

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın Engelliler Haftası dolayısı ile özel eğitim alan öğrencilerle buluştu.

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın 10-16 Mayıs Engeliler Haftası dolayısıyla ilçe merkezinde bulunan Atatürk İlkokulundaki Özel Eğitim sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere hediyeler takdim eden Apaydın öğretmenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Başkan Apaydın yaptığı açıklamada sevginin aşamayacağı engel olmadığını belirtip, "Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kutluyoruz. Her gün onları anlamalı, farkında olmalıyız. Engeller yeter ki kalplerde olmasın bütün engeller aşılmak içindir." dedi. - SİVAS

Başkan Apaydın, Sevginin aşamayacağı engel yoktur
Başkan Apaydın, Sevginin aşamayacağı engel yoktur

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Engelliler Haftası, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Apaydın, 'Sevginin aşamayacağı engel yoktur' - Son Dakika


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