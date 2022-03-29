Başkan Aras, Muhtarlarla bir araya gelip mahallelerin sorun ve isteklerini dinledi - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Aras, mahalle muhtarlarıyla birlikte yeni proje alanları ve vatandaşlardan gelen talepleri yerinde inceledi.

Bodrum Belediye Başkan Aras, mahalle muhtarlarıyla birlikte Cumhuriyet ve Çırkan Mahallelerinde yeni yaşam alanları yapılacak bölgeleri inceleyerek muhtarlardan gelen talepleri dinledi. Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz ve Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü ile birlikte her iki mahalle genelinde incelemelerde bulunan Başkan Aras, özellikle yaşam alanlarına yönelik gelen talepler doğrultusunda ilgili müdürlüklerce hazırlanan projeleri yerinde inceledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak yeni yaşam alanında incelemelerde bulunan Başkan Aras, "Bodrum'a yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Daha çok ihtiyacımız olan yeşil alanlarımızı koruyup, özellikle çocuklarımızı da düşünerek yeni yaşam alanları için çalışmalarımız sürüyor." dedi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 bin 800 metrekare alan üzerine yapılacak yaşam alanında bin 350 metrekare yeşil alan, 700 metrekare çocuk oyun alanı, 450 metrekare oyun alanı, 185 metrekare kutlama alanı, 500 metrekare serbest yeşil alanı ve 190 metrekare seyir alanı yer alacak.

Vatandaşlar tarafından muhtarlara iletilen talepleri yerinde inceleyen Başkan Aras, gerekli çalışmaların başlaması için ilgili müdürlerle fikir alışverişinde bulunarak çalışmaların bir an önce başlaması talimatı verdi.

Gittiği bölgelerde esnaf ve vatandaşları dinleyen Başkan Aras, çocuklarla da sohbet ederek onlara "Halikarnas'a Yolculuk" kitabını hediye etti. - MUĞLA