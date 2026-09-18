Başkan Aras’tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir milletin büyüklüğü, kazandığı zaferlerin yanında o zaferleri mümkün kılan fedakarlıklara gösterdiği vefayla ölçülür. Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanması uğruna hayatlarını ortaya koyan gazilerimiz; cesaretleriyle tarihimize yön vermiş, taşıdıkları onurla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921'de, Sakarya Zaferi'nin ardından büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanını vermesi, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde gösterilen kahramanlığa duyduğu saygının tarihi bir ifadesidir. Bu anlamlı tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarından bugüne kadar vatanımızın birliği ve güvenliği için görev yapan tüm gazilerimize adanmış ortak bir onur günüdür. Atatürk'ün 'Gaziler, milletin minnettarlık abideleridir' sözü, milletimizin gazilerine duyduğu sonsuz şükranı en güçlü biçimde anlatmaktadır. Bu minnetin gerçek karşılığı, onların canları pahasına savunduğu vatana, Cumhuriyet'e ve bağımsızlık idealine aynı kararlılıkla sahip çıkmaktır. Laik, demokratik ve sosyal hukuk devletimizi güçlendirmek; aklın ve bilimin rehberliğinde daha adil, daha özgür ve daha müreffeh bir Türkiye kurmak, gazilerimizin fedakarlıklarına layık olmanın ve bizlere emanet ettikleri değerlere sadakat göstermenin gereğidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyor; 19 Eylül Gaziler Günü'nü yürekten kutluyorum"