Koçarlı\'dan Gaziler Günü Mesajı

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını ortaya koyan gazilere minnet ve şükranlarını sunan Başkan Arıcı, Türk milletinin kahraman gazilerini her zaman büyük bir saygı ve gururla hatırladığını vurguladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Tarihimiz boyunca vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve güvenliği için canlarını hiçe sayan kahraman gazilerimiz, bizler için büyük bir onur kaynağıdır. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün bağımsız ve hür bir şekilde yaşamaktayız. Gazilerimize ve şehitlerimize borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz, ancak onlara layık bir millet olarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Arıcı ayrıca, "Tüm gazilerimize sağlık, huzur ve mutluluk, hayatını kaybeden gazilerimize ise Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere minnettarız" dedi. - AYDIN