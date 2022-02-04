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Başkan Atabay, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı - Son Dakika

Başkan Atabay, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

04.02.2022 09:30
Başkan Atabay, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Samsun'da Atatürk anıtına yapılan saldırıyı kınadı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Samsun'da Atatürk anıtına yapılan saldırıyı kınadı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadele'yi başlatmak için kente ayak bastığı noktada bulunan Atatürk anıtı yıkılmak istendi. Saldırganlar, Atatürk'ün üzerinde bulunduğu atın arka bacaklarına ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştı. Şüpheliler daha sonra ipleri bağladıkları yerde bırakıp kayıplara karıştı. Saldırı girişiminin ardından Millet İttifakı üyesi siyasetçiler ve yüzlerce vatandaş, Atatürk anıtında nöbet tutmaya başladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yayınladığı mesaj ile Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına ve anısına gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Başkan Atabay, "Samsun'da Ata'mızın Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, faillerinin en yakın zamanda cezalandırılmasını temenni ediyorum.

Bize ve gelecek nesillere ışık tutan Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımız gibi bu ilkelerin en büyük koruyucusu olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

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Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Deniz Atabay, İlkadım, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atabay, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı - Son Dakika


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