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Başkan Atabay, Barış Manço'yu andı - Son Dakika

Başkan Atabay, Barış Manço'yu andı

01.02.2022 11:34
Başkan Atabay, Barış Manço'yu andı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Barış Manço'nun ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Barış Manço'nun ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

7'den 70'e herkesin sevdiği ve şarkıları hala dillerden dillere dolaşan Barış Manço, vefatının 23'ncü yıl dönümünde anılıyor.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'da bir mesaj yayınladı. Mesajına Manço'nun "İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir." sözleriyle başlayan Başkan Atabay, "7'den 70'e, sadece tüm Türkiye'nin değil bütün dünyanın sevgisini kazanmış, müziğimizin duayen ismi Barış Manço'yu ölüm yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - AYDIN

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Ahmet Deniz Atabay, Barış Manço, Kalp Krizi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atabay, Barış Manço'yu andı - Son Dakika


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