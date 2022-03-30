Başkan Atabay, Didim'de 3 yılda yapılan hizmetleri anlatacak - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 2019 yılından bu yana geçen bin günde Didim Belediyesince yapılan çalışmaları 3. Hizmet Yılı Sunumu'nda anlatacak.

Hizmet odaklı yaklaşımı ve yürüttüğü sosyal belediyecilik politijası ile adından tüm Türkiye'de söz ettiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 2019 yılından bu yana Didim Belediyesince gerçekleştirilen projeleri ve çalışmaları 3. Hizmet Yılı Sunumu'nda Didimlilere anlatacak.

Didim'i daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Başkan Atabay, 3. Hizmet Yılı Sunumu'nu Didim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Didim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirecek. 31 Mart Perşembe günü saat 15: 00'da gerçekleştirilecek programa Aydın ve Didim protokolü de katılacak. - AYDIN