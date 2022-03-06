Başkan Ataç: "Bu dünyayı hayvan dostlarımızla paylaşıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ataç: "Bu dünyayı hayvan dostlarımızla paylaşıyoruz"

06.03.2022 11:09
Başkan Ataç: "Bu dünyayı hayvan dostlarımızla paylaşıyoruz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı ile bir araya geldi. Başkan Ataç, "Bu dünyayı hayvan dostlarımızla paylaşıyoruz. Hayvan dostu bir belediye olarak da çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Yapıcı, dernek çalışmaları hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktardı. Yapıcı, "Ahmet Başkanımızı ziyaret ettik. Zaten Tepebaşı Belediyesi ile hep olumlu çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hayvanlarımıza nasıl daha iyi hizmet edebiliriz, nasıl daha verimli çalışmalar yapabiliriz, bu konuları görüştük. Çok verimli bir görüşme oldu, teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç, "Bizler Tepebaşı'nda uzun zamandır hayvan dostlarımız için başarılı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şunun bilincindeyiz, insanlar olarak bu dünyayı hayvan dostlarımızla paylaşıyoruz. Tedavi, kısırlaştırma, bakım, sahiplendirme ve besleme gibi alanlarda ülkeye örnek konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Öte yandan bu çalışmalarımızda bizlerin yanında olan birçok derneğimiz var. Bugün de sürekli iletişim ve iş birliği içinde olduğumuz Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sayın Gülçin Yapıcı ile bir araya geldik. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Yeri değişen mezarlıktan geriye kalan kabirlerin içler acısı hali Yeri değişen mezarlıktan geriye kalan kabirlerin içler acısı hali Son dakika haberleri... Eskişehir'de çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberleri... Eskişehir'de çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ataç: 'Bu dünyayı hayvan dostlarımızla paylaşıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Yaptığı iş başvurusu hayatını kararttı! Evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı
10:54 Vatandaş talebi arttırınca, stokçu marketler ayçiçek yağlarını rafın arkasına saklamış!
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:49 Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız ölümden son anda kurtuldu! Kaza anı kamerada
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:39 Didem sosyal medyayı salladı! Cesur pozları takipçilerini mest etti
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
10:31 Son Dakika! Bakan Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Türkiye'nin yeterli miktarda stoku bulunmaktadır
09:05 Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 11:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ataç: "Bu dünyayı hayvan dostlarımızla paylaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement