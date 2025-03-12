Başkan Ataç, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı ile Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Çalışır ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren oda temsilcileri ile temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Ataç, TMMOB'a bağlı Kimya Mühendisler Odası Başkanı Kenan Çalışır ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Oda faaliyetleri hakkında konuşan Çalışır, Başkan Ataç'a bilgilendirmede bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise, Çalışır ve yönetimine faaliyetlerinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR