Başkan Ataç'tan ağılı yanan çiftçiye ziyaret - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, geçtiğimiz gün ağılında yangın çıkarak çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvanı telef olan çiftçiye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Turgutlar Mahallesi'nde küçük ve büyükbaş yetiştiriciliği yapan ve ağılında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıkarak çok sayıda hayvanı telef olan Abdullah Kıpçak'ı ziyaret etti. Ziyaretinde Başkan Ataç'a Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Turgutlar Mahalle Muhtarı Fazlı Turgut ile Satılmışoğlu Mahalle Muhtarı Sinan Sivrikaya da eşlik etti.

Kıpçak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ataç, elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti. Olay yerini gezen Ataç, yangın ve neden olduğu zararla ilgili bilgiler de aldı. Kıpçak ve ailesi de, Başkan Ataç'a ziyareti ve desteği için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR