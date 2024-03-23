Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilere Çanakkale Destanı'nın Yazıldığı Yarımadayı Görme Fırsatı Sundu - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilere Çanakkale Destanı'nın Yazıldığı Yarımadayı Görme Fırsatı Sundu

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilere Çanakkale Destanı\'nın Yazıldığı Yarımadayı Görme Fırsatı Sundu

Tepebaşı Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlediği kültür turu kapsamında yüzlerce Eskişehirli, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı yarımadayı ziyaret etti. Eskişehirliler, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.

23.03.2024 11:30  Güncelleme: 11:54
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Tepebaşı Belediyesi'nin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlediği kültür turu kapsamında yüzlerce Eskişehirli Çanakkale Destanı'nın yazıldığı yarımadayı görme fırsatı buldu.

Tarihi topraklarda duygu dolu anlar yaşayan Eskişehirliler, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti. Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilere düzenlediği kültür turları kapsamında Çanakkale Destanı'nın yazıldığı toprakları yerinde görme imkanı sağlamaya devam ediyor. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü dolayısıyla gerçekleşen programda Tepebaşı kafilesi, Şehitler Diyarı Çanakkale ve tarihi yarımadayı rehberler eşliğinde gezdi. Gezide Eskişehirliler, binlerce vatan evladının şehit düştüğü ve Çanakkale Destanı'nın yazılarak düşmanın yurda girişinin engellendiği kutsal toprakları yerinde görme imkanı buldu. Sabahın erken saatlerinde Çanakkale iskelesinden feribotlarla tarihi yarımadaya geçen Tepebaşı kafilesi; Seyit Onbaşı tabyası, Şahindere Hastane Şehitliği, Hilali Ahmer Sağlık Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Seddülbahir Köyü, Alçıtepe Köyü, 57. Alay Şehitliği ve Conk Bayırı'nı rehberler eşliğinde gezerek Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgiler aldı. Eskişehirliler ayrıca Alçıtepe'de Cuma namazını da kılarak şehitlerimiz için dualar etti.

"Tarihimin en önemli zaferlerinden biri"

Şehitler Abidesi'nin önünde Eskişehirlilere hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Kutsal topraklara hoş geldiniz. Bugün ilk defa gelenler için söylüyorum, belki dünyada eşi olmayan kutsal topraklardayız. Çanakkale Destanı'nın yazıldığı, her karışı şehitlerimizin aziz kanları ile sulanmış toprakları, on binlerce hemşehrim ile birlikte görmüş olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Emperyalist güçlere karşı verilen onurlu bir mücadele olan Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 109'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Çanakkale Savaşı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı, tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir. Buradaki destan öyle böyle vazgeçilecek veya umursanmayacak bir destan değildir. Atatürk, dünyanın en önemli liderlerinden bir tanesidir. Burada yaklaşık 250 bin kişi şehit oldu. 2 kurşunun birbirine vurması 600 milyonda bir ihtimal. Burada binlerce birbirini vurmuş kurşun var. Yani düşünün, nasıl bir savaş, nasıl kazanılmış bir savaş? Işıklar içinde yatsınlar, böyle bir destan ile ülkemiz kurtuldu. Bir yazarın da dediği gibi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın önsözüdür. Orada da yine Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu vatanı kurtardılar. Onlara ne kadar dua etsek azdır, yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun" şeklinde konuştu.

Eskişehirliler çok mutlu oldu

Tepebaşı Belediyesi'nin kültür turları ile Çanakkale'yi ve tarihi mekanları görme şansı bulan Eskişehirliler de etkinlikten dolayı çok duygusal anlar yaşarken, tarihi toprakları görmekten memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilere Çanakkale Destanı'nın Yazıldığı Yarımadayı Görme Fırsatı Sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilere Çanakkale Destanı'nın Yazıldığı Yarımadayı Görme Fırsatı Sundu - Son Dakika
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