Başkan Atay'dan hayvan pazarında bayram denetimi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çeştepe Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

Başkan Atay, Aydın'ın yanı sıra ülkenin çeşitli illerden kurbanlık alışverişi için Çeştepe Hayvan Pazarı'na gelen esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Efeler Belediyesi'ne ait kentin en büyük hayvan pazarındaki hazırlıkları inceleyen Başkan Atay'a Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı ile Efeler Belediyesi birim müdürleri de eşlik etti.

"Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri için ekiplerimiz hayvan pazarında çalışmalarını tamamladı" diyen Başkan Mehmet Fatih Atay, "Bayrama gönül rahatlığı ile girmek için tedbirlerimizi aldık. Efeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için her alanda en iyi hizmeti yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN