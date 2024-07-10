Başkan Aydın mahalle mahalle gezdi, hizmet sözü verdi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Aydın mahalle mahalle gezdi, hizmet sözü verdi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinleyerek çözüm üretiyor. Aydın, Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinliyor. Aydın, vatandaşların talepleri doğrultusunda Koğukçınar, Gülbahçe, Selamet ve Başaran mahallelerini ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinleyerek isteklerini yerine getirme sözü verdi.

10.07.2024 16:40
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- Başkan Aydın mahalle mahalle gezdi, hizmet sözü verdi

Aydın: "Hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz"

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinleyerek çözüm üretiyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinliyor. Aydın, vatandaşların talepleri doğrultusunda Koğukçınar, Gülbahçe, Selamet ve Başaran mahallelerini ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinleyerek isteklerini yerine getirme sözü verdi. İlk olarak Gülbahçe Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Aydın, burada vatandaşların Gülbahçe Camii çevresinin kamulaştırma isteklerini dinledi. Aydın, vatandaşların cenaze namazlarında yer sıkıntısı nedeniyle cami etrafının kamulaştırılıp alan açılması talebini yerinde inceleyerek hizmet sözü verdi. Mahallede bulunan yeşil alanın da korunacağını ifade eden Başkan Aydın, daha sonra Başaran Mahallesi'ne geçti. Başaran Mahallesi sakinlerinin bankamatik ve parktaki bank talebini anında çözüme kavuşturan Başkan Aydın, ardından Koğukçınar Mahallesi'nde taksici esnafıyla kahvaltıda buluşarak esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Osmangazi'nin 136 mahallesini tek tek ziyaret ederek hizmetleri ortak akılla hayata geçireceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Gülbahçe, Selamet ve Başaran mahallelerini ziyaret ederek muhtarlarımızla mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ettik. Notlarımızı aldık, ilgili birimlerimize talimatlarımızı verdik. İnşallah kısa sürede mahallelerdeki sorunları yerine getireceğiz. Gülbahçe Camii'nin yanında bulunan binaların kamulaştırılmasıyla ilgili çalışmayı başlatıyoruz. Caminin etrafını açarak yurttaşlarımıza nefes alabilecekleri alan oluşturacağız. Bundan sonra da hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar da mahallelerine kadar gelip istek ve taleplerine dinleyip hizmet sözü veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. Başkan Aydın, ziyaretlerini ise eğitime büyük destek veren Firuzan Altu'yu ziyaret ederek sonlandırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aydın mahalle mahalle gezdi, hizmet sözü verdi - Son Dakika

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